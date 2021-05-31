Россия нарастит авиационное и железнодорожное сообщение с Белоруссией с 10 июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, с 10 июня будет на взаимной основе увеличено количество авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва – Минск до 10 в неделю.

Кроме того, в тот же день откроется ежедневное железнодорожное сообщение по маршрутам Гомель – Москва и Полоцк – Москва. В поездах «Ласточка» на маршруте Москва – Минск увеличат количество вагонов.

Первый после перерыва из-за коронавируса поезд РЖД из Москвы в Минск отправился 8 февраля. Тогда же, в феврале, Белоруссия предложила России расширить железнодорожные и авиарейсы.

В ходе телефонных переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в апреле белорусский лидер также выразил надежду на отмену всех ограничений по передвижению через границу двух стран.