В Госдуме назвали астрономическим взнос для вступления в «Совет мира» Трампа

Российская сторона могла бы участвовать в работе «Совета мира», но для начала американский президент Дональд Трамп должен конкретизировать свое предложение и прояснить несколько важных моментов. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Международные отношения сейчас находятся в хаотичном состоянии, а потому нужно конкретизировать любые выдвигаемые предложения. Прежде всего важно разобраться в целях новой организации и принципах ее работы. Немаловажен и вопрос об астрономическом взносе, который Трамп якобы требует уплатить за постоянное членство», — пояснил депутат.

Он отметил, что конкретные инициативы важно услышать еще и потому, что команда Трампа часто меняет свои решения, и без конкретных инициатив в письменном виде Москва ни на что не согласится.

«Россия всегда была сторонницей мирного решения и скорейшего урегулирования ситуации в Газе, так что любые инициативы мы будем готовы поддержать, но только если они будут совершенно прозрачны в принципах работы. Мне же лично не совсем понятно, для чего изобретать велосипед, если у ООН уже есть разработанные подходы к урегулированию конфликта в Газе, которым никто просто не хочет следовать», — заключил Новиков.

Москва планирует контакты с Вашингтоном, чтобы прояснить детали предложения американской стороны по «Совету мира». Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

О формировании «Совета мира» президент США объявил 16 января. Помимо французского лидера в числе приглашенных числятся более 60 мировых лидеров, в том числе и российский президент Владимир Путин.

