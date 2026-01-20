Размер шрифта
Зеленский предложил ЕС создать объединенные силы, но никто не ответил

Зеленский рассказал о своем предложении ЕС создать объединенные силы
Annegret Hilse/Reuters

Владимир Зеленский заявил, что обратился к европейским лидерам создать объединенные вооруженные силы. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я обратился к лидерам Европы с предложением создать объединенные вооруженные силы. Пока никто не сделал шаг навстречу этой идее», — отметил Зеленский.

До этого бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал украинского лидера Владимира Зеленского перестать надеяться на помощь со стороны Евросоюза и США на фоне конфликта из-за Гренландии. Политолог считает, что лучшим решением для Зеленского сейчас будет уйти в отставку. По мнению Соскина, «манифест» американского президента Дональда Трампа по Гренландии «полностью перечеркивает всю Украину».

Зампред Совета Федерации Константин Косачев в свою очередь отметил, что у европейских чиновников и политиков развилась тяжелая депрессия из-за того, что разногласия вокруг Гренландии отвлекли внимание ЕС и США от Украины.

Ранее Еврокомиссия опровергла возможность упрощенного вступления Украины в ЕС.

