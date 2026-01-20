Размер шрифта
Продюсер назвал причину падения гонораров Лепса

Продюсер Рудченко: падение гонораров Лепса может быть связано с недовольством общественников
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко назвал возможную причину падения гонораров Григория Лепса. Об этом он побеседовал в беседе с NEWS.ru.

Он связал понижение гонораров с недовольством общественников, недавно возмущавшихся высоким заработком звезд.

«Флагманом здесь является Кадышева со своими 50 млн рублей за концерт. И это вызывает возмущение в обществе. Если новость о гонорарах Лепса достоверная, я думаю, эта причина могла заставить команду певца снизить цену», — сказал продюсер.

Рудченко подчеркнул, что Лепс — один из первых, кто решил поставить более вменяемую цену за концерт и вернуться к своим прошлогодним цифрам.

Накануне СМИ сообщили, что после новогодних праздников Лепс был вынужден сократить гонорар на 5 млн рублей. Теперь его корпоративные концерты стоят 10 млн рублей в час. Продюсер Дворцов объяснил падение гонораров Лепса его романом с Авророй Кибой.

Ранее Григорий Лепс заявил, что невеста просила посмотреть его телефон.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27665599_rnd_2",
    "video_id": "record::8991f6a6-8108-4966-8302-68acade1777b"
}
 
