Продюсер назвал причину падения гонораров Лепса

Продюсер Рудченко: падение гонораров Лепса может быть связано с недовольством общественников

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко назвал возможную причину падения гонораров Григория Лепса. Об этом он побеседовал в беседе с NEWS.ru.

Он связал понижение гонораров с недовольством общественников, недавно возмущавшихся высоким заработком звезд.

«Флагманом здесь является Кадышева со своими 50 млн рублей за концерт. И это вызывает возмущение в обществе. Если новость о гонорарах Лепса достоверная, я думаю, эта причина могла заставить команду певца снизить цену», — сказал продюсер.

Рудченко подчеркнул, что Лепс — один из первых, кто решил поставить более вменяемую цену за концерт и вернуться к своим прошлогодним цифрам.

Накануне СМИ сообщили, что после новогодних праздников Лепс был вынужден сократить гонорар на 5 млн рублей. Теперь его корпоративные концерты стоят 10 млн рублей в час. Продюсер Дворцов объяснил падение гонораров Лепса его романом с Авророй Кибой.

Ранее Григорий Лепс заявил, что невеста просила посмотреть его телефон.