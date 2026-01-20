В Кремле анонсировали встречу Путина с кабмином 21 января

Президент России Владимир Путин обсудит с кабмином вопросы, поднимавшиеся на прямой линии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«21 января Владимир Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станут вопросы, поднимавшиеся гражданами во время специальной программы «Итоги года с Владимиром Путиным», — сказано в сообщении.

С докладами на совещании выступят заместители председателя правительства РФ Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и Марат Хуснуллин, а также министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева.

Кроме того, участники обсудят ряд текущих вопросов.

19 декабря состоялась итоговая пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным, совмещенная с прямой линией. В течение четырех часов глава государства ответил более чем на 80 вопросов журналистов и граждан. Всего поступило более 3 млн обращений. Главными темами стали специальная военная операция и урегулирование конфликта на Украине. Главные заявления Путина — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне высказали мнение по поводу прямой линии Путина.