Сотрудник зарезал начальника из-за маленькой премии по итогам годам

Japan Times: японец зарезал начальника из-за маленькой премии
В Японии мужчина зарезал своего начальника из-за маленькой премии по итогам годам, пишет Japan Times.

Как сообщили в полиции, арестованным оказался 45-летний Масахиро Яманаку, менеджера по продажам в компании. Во время допроса мужчина признался в содеянном и заявил, что был недоволен отношением со стороны своего начальника Акихиро Кавашимы. Он рассказал, что, войдя в квартиру жертвы, распылил инсектицид в лицо боссу, а затем ударил его ножом в бедро и шею.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что Кавашима получил более десяти ножевых ранений в шею, живот и бедро. На пальцах обеих рук зафиксированы защитные раны, указывающие на попытки сопротивления. Кровяные следы были найдены в нескольких помещениях квартиры, включая ванную, что позволило следователям предположить попытку Масахиро смыть кровь после нападения.

Полиция также считает, что Яманака переодевался до и после преступления. Камеры зафиксировали, что он выходил из дома в черной одежде, входил в здание в белой куртке и другой обуви, а затем покинул его около, снова сменив наряд. По версии следствия, после этого он запер дверь квартиры ключом, оставленным у входа, и просунул его в почтовый ящик.

72-летняя мать арестованного принесла публичные извинения, заявив, что ее сын совершил «нечто неисправимое». По ее словам, Яманака и Кавашима были одноклассниками в старшей школе и поддерживали близкие отношения на протяжении многих лет. Она также рассказала, что видела Кавашиму на свадьбе сына около восьми лет назад и запомнила, как тот плакал от радости.

«Жизнь Кавашимы не вернуть, но я надеюсь, что мой сын осознает содеянное и попытается искупить свою вину», — добавила женщина.

Ранее начальник избил подчиненного во время новогоднего корпоратива.

