Лавров прокомментировал предложение Запада отключить Россию от SWIFT

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой рассказал о ненадежных партнерах для РФ. Об этом сообщает ТАСС.

28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от системы SWIFT в случае «продолжения агрессии» на Украине.

«Евросоюз да и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадежный. Могут быть ситуации, когда на совершенно пустом месте будут приняты неправомерные решения», — подчеркнул он, ответив на вопрос о предложении Запада отключить Россию от SWIFT.

Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал о подготовке к возможному отключению страны от системы SWIFT.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.