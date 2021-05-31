Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд рублей

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету страны 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов. Об этом сообщает РБК.

«Мы посчитали, что металлурги нас — извините за это слово — «нахлобучили» в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сказал политик.

По его словам, он предупреждал некоторые компании, что эти деньги должны быть возвращены в бюджет в виде налога.

Белоусов отметил, что металлурги «конечно, понимают», что нужно будет возвращать в бюджет сверхдоходы, но пока отсутствуют решения о механизме изъятий. Вице-премьер добавил, что это звучало и в послании президента Федеральному собранию, без указания точного размера сверхдоходов, которые должны быть переданы в госбюджет.

«У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», — подытожил Белоусов.