В Газпроме заявили, что компания сэкономит $1 млрд в год на «Северном потоке — 2»

«Газпром» сэкономит $1 млрд в год на транспортировке газа при полной загрузке «Северного потока — 2». Об этом сообщила представитель компании Елена Березина, отмечает ТАСС.

«Турецкий поток» за счет более оптимального маршрута сэкономит нам порядка $500 млн в год на платежах за транспортировку. «Северный поток — 2» также при условии полной загрузки сэкономит нам не менее $1 млрд в год», — сказала она.

Ранее президент США Джо Байден признал, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» стали контрпродуктивными, так как его строительство почти закончено.

В рамках «Северного потока — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии.

21 мая Соединенные Штаты ввели санкции против организаций и судов России, участвующих в проекте «Северный поток — 2». При этом ограничения на оператора проекта наложены не были. До этого американский Госдеп подтвердил, что ограничения против Nord Stream 2 AG не соответствуют интересам США.