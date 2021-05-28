Рыночная стоимость TCS Group превысила $15 млрд

Цена депозитарных расписок TCS Group в ходе торгов на Московской бирже в пятницу достигла 5 589 руб. (по состоянию на 13.40 мск).

Таким образом, рыночная стоимость материнской компании »Тинькофф Банка» , превысила $15 млрд по состоянию на 28 мая.

На данный момент стоимост лишь 13 российских компаний, входящих в индекс РТС, превышает 1 трлн рублей. Лидером является Сбер (6,78 трлн руб.).

По итогам сегодняшних торгов группа TCS Group оценивается в 1,12 трлн руб. Она, а также Сбер и Яндекс — лишь три несырьевых компании в этом списке.

Ранее на этой неделе «Тинькофф Инвестиции» показали стратегию развития до 2023 года.

Кроме того, 11 мая TCS Group опубликовала финансовые результаты по МСФО за первые три месяца текущего года.

Так, чистая прибыль группы достигла рекордных 14,2 млрд руб., продемонстрировав рост в 57% год к году, а общая выручка за отчётный период выросла на 21%, до 56,8 млрд руб.