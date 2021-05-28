Финансист рассказал об угрозе банковским вкладам

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, в каких случаях клиенты могут потерять сбережения, которые хранятся в банке на вкладах. Об этом он сказал в интервью агентству «Прайм».

По его словам, обычно вкладчики и клиенты начинают ощущать на себе проблемы финансовой организации за несколько месяцев до отзыва лицензии. Среди таких неудобств специалист выделяет закрытие или сокращение времени работы филиалов регуляторов, перебои со связью с колл-центром.

«Особенно ярко показывает, что у банка серьезные проблемы, задержка выдачи денежных средств либо переводов на расчетный счет клиента», — сказал Переславский.

В том случае, если у финансовой организации отобрали лицензию, Агентство по страхованию вкладов возместит клиенту лишь 1,4 млн рублей, отметил финансист. Он советует выбирать банки из топ-20, чтобы не сталкиваться с какими-то проблемами. Эксперт добавил, что процентная ставка в таком банке может и не отыграть даже инфляцию, но зато будут минимизированы риски полной потери вклада.

В начале мая несколько российских банков повысили ставки по вкладам после поднятия ЦБ ключевой ставки.