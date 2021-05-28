Пушков прокомментировал заявление главы минэнерго США о «грязном» российском газе

Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что российский природный газ «самый грязный» в мире. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Эта дама, выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, еще и состоит из «молекул свободы», — пишет сенатор.

Пушков предположил, что Грэнхолм считает так же, «просто сказать забыла».

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм назвала российский газ «самым грязным» в мире. Она также подтвердила, что ведомство выступает против запуска российского газопровода «Северный поток – 2».

В рамках «Северного потока — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.