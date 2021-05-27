Титов сообщил об увеличении спроса на самогонные аппараты за прошедший год

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что количество поисковых запросов на приобретение самогонных аппаратов за 2020 год увеличилось на треть по сравнению с предыдущим годом. Об это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад аппарата Титова, подготовленного для президента России.

Согласно документу, за 2012-2017 годы произошло резкое снижение количества магазинов с лицензией на розничную продажу алкоголя: до 215 тыс. в 2017 году с 305 тыс. в 2012 году (на 30%). Авторы связывают это с ужесточением требований к торговым объектам. Однако число таких точек немного увеличилось в последующие годы — сегодня в России насчитывается около 219 тыс. магазинов с алкогольной лицензией.

«Из 160 тыс. сельских населенных пунктов 45% не имеют магазинов с лицензиями. Жители вынуждены потреблять либо самогон, либо нелегальный алкоголь», — сказано в докладе.

Авторы документа отмечают, что в 2020 году было зафиксировано 1,6 млн запросов на покупку самогонных аппаратов, что на треть больше показателя 2019 года (1,2 млн).

При этом в 2020 году количество запросов на покупку алкоголя онлайн составило 64 тыс., и количество запросов выросло на 30%. Аппарат Титова объясняет это тем, что досудебная блокировка сайтов, введенная в 2017 году, не позволяет снизить объем продаж через интернет.

Ранее стало известно, что «Почта России» займется онлайн-продажей вина.