ФСИН сообщила о зарплатах заключенных в сотни тысяч рублей

Зарплаты заключенных, работающих на предприятиях, достигают нескольких сотен тысяч рублей, сообщила начальник пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Кристина Паньшина изданию «Известия».

По словам представителя ведомства, российский бизнес открыт к сотрудничеству с заключенными, на базе различных организаций в 11 регионах создано 715 мест для осужденных.

При этом средняя зарплата приговоренных к принудительным работам, которые отбывают наказание на объектах организаций, в разы превышает доход приговоренных к лишению свободы и может быть даже выше средней по региону.

«Имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тыс. рублей (Белгородская область), 102 тыс. рублей (Новгородская область), 94 тыс. рублей (Приморский край), 80 тыс. рублей (Волгоградская область)», – заявила Паньшина.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников выдвинул инициативу заменить трудовых мигрантов российскими заключенными. Заключенных было предложено отправлять на работу за пределы колоний — стройки и золотые прииски. По оценкам главы ФСИН, рабочие места таким образом смогут получить около 188 тыс. человек. Предложение поддержал глава Минюста Константин Чуйченко.

Однако не все во ФСИН согласились с этой идеей. Офицер, сотрудник столичной колонии в беседе с «Газетой.Ru» счел инициативу главы ведомства «сложно реализуемой»: чтобы избежать побегов, потребуется огромный бюджет на закупку браслетов слежения и возведения глухих заборов.