В Польше рассказали об оказываемом давлении на США по «Северному потоку — 2»

Польша оказывает давление на Соединенные Штаты по вопросу, связанному с санкциями против магистрального газопровода «Северного потока--2», рассказал заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский. Об этом он рассказал в эфире телеканала Republika.

США 20 мая заявляли, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG. Данная организация занимается реализацией проекта «Северного потока--2». Отказ от ограничений объяснялся национальными интересами американской стороны. Тем не менее потом США ввели санкции против организаций России и судов по проекту «Северный поток--2».

«Мы оцениваем это однозначно негативно, мы продолжаем оказывать давление, чтобы это решение изменить, это решение отменить», — подчеркнул Яблоньский.

По словам замминистра иностранных дел республики, Польша может принять эффективные меры в отношении Вашингтона.

21 мая США ввели санкции против организаций и судов России, участвующих в проекте «Северный поток — 2». При этом рестрикции на оператора проекта наложены не были. До этого американский Госдеп подтвердил, что ограничения против Nord Stream 2 AG не соответствуют интересам США.

В рамках «Северного потока — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии.