Во Всемирном банке рассказали, как снизить бедность в России вдвое

Цель российского правительства по снижению бедности до 6,6% к 2030 году труднодостижима, говорится в докладе Всемирного банка. Об этом пишет ТАСС.

Тем не менее, эксперты предложили собственную программу, которая поможет приблизиться к заявленным показателям.

«Национальная программа минимального гарантированного дохода — это инструмент для решения трудной задачи сокращения бедности в России, которая может обеспечить высокую эффективность затрат», — говорится в документе.

Отмечается, что властям следует обеспечить регулярную выплату пособий малоимущим, в том числе семьям. Размер будет определяться как разница между доходом семьи и порогом дохода. Кроме того, необходимо увеличить прочие социальные расходы и поддержку регионов.

В документе подчеркивается, что уровень бедности в стране снизился с 12,1% в 2020 году до 11,4% в 2021 году. Основным риском остается ситуация с коронавирусом.

Ранее на Западе оценили темпы восстановления российской экономики. До этого Всемирный банк (ВБ) также улучшил прогноз по росту российской экономики в 2021 году до 2,9%.