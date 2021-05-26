Белоруссия грозит ограничить транзит для Запада

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, выступая перед Национальным собранием страны, заявил, что в ответ на санкционную политику Запада Белоруссия готова ответить введением ограничений на транзит для стран Запада, сообщает газета «СБ. Беларусь сегодня».

«Мы способны защитить своих граждан и свои предприятия. Правительством по поручению президента подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством. Меры будут весьма болезненными для стран, занявших откровенно враждебную позицию: от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита», — заявил Головченко.

Белорусский премьер принял участие в обращение к парламентариям президента страны Александра Лукашенко.

Ранее Лукашенко объяснил давление Запада на Белоруссию завистью.