Иностранным инвесторам разрешили въезд в Россию

В Минэкономразвития сообщили о том, что правительство разрешило въезд иностранных инвесторов в Россию в условиях ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится информирует сайт ведомства.

«Министерство будет координировать формирование и направление в контролирующие органы списков на въезд в РФ иностранных инвесторов. Соответствующие изменения внесены в распоряжение №635 правительства РФ. Списки будут формироваться на основании ходатайств регионов, заинтересованных в привлечении иностранных инвесторов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок рассмотрения заявки с момента обращения в субъект Российской Федерации до включения в списки на въезд не должен превышать одного месяца.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, возможность въезда в Россию иностранных инвесторов станет важным шагом на пути восстановления деловой активности, а также привлечения инвестиций из-за рубежа.

Согласно данным ведомства, инвесторами считаются собственники компаний, которые осуществляют деятельность на территории России, а также иностранные граждане, въезжающие в РФ для участия в переговорах или подписания соглашений и контрактов, направленных на запуск или реализацию инвестиционного проекта на территории государства.

Ранее в пресс-службе Банка России рассказали о том, что доля иностранных инвестиций в российских ОФЗ в апреле текущего года снизилась на 1,4 процентного пункта (п.п.). В результате значение достигло 18,8%.