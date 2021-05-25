«Белавиа» приостановила рейсы в Париж и Лондон

Национальная белорусская авиакомпания «Белавиа» временно приостановила рейсы в Париж и Лондон на фоне решений властей Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов компании в эти страны и из них. Об этом сообщается на сайте компании.

Полеты в эти города не будут осуществляться в период с 25 мая по 30 октября 2021 года.

«Мы огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить. Приносим свои извинения пассажирам»», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Ранее авиакомпании Finnair, Air France и Singapore Airlines временно прекратили полеты над Белоруссией.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.

Накануне саммит лидеров стран Европейского союза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.