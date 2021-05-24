В ICAO поступил запрос на приостановку полетов над Белоруссией

В Международную организацию гражданской обороны поступил запрос на приостановку полетов над Белоруссией из-за инцидента, когда самолет авиакомпании Ryanair, на котором летел основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, экстренно приземлился в Минске. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

«Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц», — приводятся слова из заявления канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона.

По информации издания, Франция и другие европейские страны планируют запретить полеты над Белоруссией, а также ограничить доступ белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» к аэропортам Евросоюза.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала реакцию Запада на инцидент.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

После инцидента ЕС рассматривает введение запрета своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии. Прекратить полеты над Белоруссией решила латвийская авиакомпания AirBaltic.