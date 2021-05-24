Биткоин опустился ниже $35 тысяч

Биткоин подешевел на 6%, опустившись в стоимости до $34,9 тыс. Это свидетельствует из данных торгов на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance.

На 7.56 мск биткоин потерял в цене 6,3% за сутки, достигнув отметки в $34,87 тыс.

По данным портала CoinMarketCap, который подсчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин за прошедшие 24 часа подешевел на 7,6%, до $34,62 тыс.

До этого криптовалюта теряла 15% стоимости за сутки. Эксперт объяснял изменения курса биткоина есть громкими новостями и настроениями спекулянтов. По его словам, связывать изменения курса биткоина с фондовым и валютным рынком не имеет смысла, потому что на рынке криптовалют создается эмоциональная атмосфера, влияющая на валюту.