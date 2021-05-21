Минэнерго ждет стабилизации оптовых цен на топливо на бирже после повышенного спроса

Министерство энергетики России ведет ежедневный мониторинг ситуации на внутреннем рынке моторного топлива. Анализируются также цены как в оптовом, так и розничном сегменте, заявили в пресс-службе ведомства на официальном сайте.

«В среднем за истекший период мая ежесуточное производство топлива составляет около 67 тыс. т/сутки, по бензину АИ-92 и около 40 тыс. т/сутки по бензину АИ-95. Текущий уровень полностью удовлетворяет формирующийся спрос», — уточнили в Минэнерго.

В министерстве подчеркнули, что сезонный рост спроса на биржевых торгах перед летним периодом начала отпусков создает дополнительный биржевой спрос на бензины марки АИ-92 и АИ-95.

Ведомство уже дало рекомендации нефтекомпаниям по увеличению биржевых поставок бензинов в течение мая-начала июня. В сообщении добавили, что ввод временного моратория на экспорт топлива за пределы России рассматривается только в качестве крайней меры реагирования.

Предполагается, что после прохождения периода ажиотажного спроса, начнется стабилизации оптовых цен на бирже. На это также повлияют выплаты в адрес переработчиков по скорректированному «демпферному механизму», заключили представители Минэнерго.

Ранее россиян предупредили о возможной нехватке бензина.