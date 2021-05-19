Мошенники выманили у клиентки банка 400 млн рублей

В прошлом году у клиентки российского банка была похищена рекордная сумма в размере 400 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского.

«Это не клиент Сбербанка, это клиент другого крупного банка. Это женщина, 54 года. Сумма — 400 млн рублей», — уточнил он.

По словам Велигодского, женщина сама перевела свои деньги на счет злоумышленников в другой банк.

Как выяснилось, мошенники позвонили своей будущей жертве и представились работниками службы безопасности банка. Утверждалось, что «требуется спасти накопления» женщины.

Клиентка банка не заподозрила обмана, рассказав, что у нее на счету хранится 14 млн рублей. Помимо того, она сказала мошенникам, что в другом банке у нее 380 млн рублей.

В результате женщине потом якобы звонил «сотрудник ФСБ». На протяжении месяца обманутая россиянка снимала деньги и переводила их, не подозревая о мошеннической схеме.

Ранее эксперт рассказал о рисках снятия денег с чужих карт при помощи QR-кода.