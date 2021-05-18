Аргентина приостанавливает экспорт говядины

Власти Аргентины приняли решение приостановить экспорт говядины минимум на 30 дней, сообщает Buenos Aires Times со ссылкой на местные торговые сети и источники в министерстве производственного развития и мясоперерабатывающей промышленности страны.

Пор данным издания, причиной такой приостановки экспорта является рост цен на говядину внутри страны. Как рассказали источники в министерстве, мера будет действовать «до тех пор, пока не будут удовлетворены требования внутреннего рынка».

В ответ на данные меры аргентинские производители мяса пригрозили на неделю приостановить продажи говядины внутри страны, сообщила организация «Сельские союзы Аргентины».

«Комиссия, объединяющая сельскохозяйственные предприятия, <… > призывает приостановить продажу мяса всех категорий с 00.00 четверга 20 мая по 00.00 пятницы 28 мая», — указано в сообщении.