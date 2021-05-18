Акции «Магнита» выросли на 4% на новостях о покупке «Дикси»

Стоимость акций ритейлера «Магнит» на Мосбирже выросли на 4% после сообщения о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited, который управляет более 2,5 тыс. магазинов под брендом «Дикси». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Мосбиржи.

Такой показатель появился в 10.24, когда акции «Магнита» выросли на 4,09%, до 5360 руб.

Согласно данным Московской биржи на 11.40, рост акций составил 3,8%, до 5343 руб.

Ранее ПАО «Магнит» заявил о покупке розничной сети «Дикси». Большинство торговых точек находятся в Москве и Московской области, а также в Петербурге и Ленинградской области. В рамках сделки ритейлер приобретет в том числе 5 распределительных центров, общей площадью 189 тыс. кв. м, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области. По словам президента и генерального директора «Магнита» Яна Дюннинга, «Дикси» продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины — работать под существующим брендом.