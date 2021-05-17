Долговая нагрузка россиян выросла до рекордных значений

Первой заместитель председателя главы Банка России Ксения Юдаева заявила, что долговая нагрузка населения России находится на рекордно высоком уровне, сообщает «Интерфакс».

Выступая в Государственной Думе, Юдаева отметила, что в некоторых случаях долговая нагрузка физических лиц приобретает форму «пузыря». Она также отметила, что Центробанк выводит на первый план надзор за этой ситуацией. В прошлом году регулятор обращал особое внимание на стабильность финансовых рынков в стране.

«Долговая нагрузка на самом деле на исторически высоком уровне, поэтому мы сейчас в рамках возврата к докризисной ситуации повышаем с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам», — добавила Юдаева.

Ранее Центробанк предложил запретить выдачу кредитов для россиян по плавающим ставкам. Отмечается, что речь идет о ссудах на срок до года или свыше 20 лет, а также кредитных картах с нефиксированным процентом.