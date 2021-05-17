В Совфеде поддержали инициативы по расширению использования маткапитала

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил о том, что новые предложения по расширению применения материнского капитала являются оправданными. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаю эти меры очень полезными, нужными. Первая мера — это перенос на более ранние сроки [возможности использования маткапитала], чтобы семья к трехлетнему возрасту ребенка уже смогла что-то реализовать для улучшения жизни. В этом плане можно говорить только с положительной стороны, эта мера абсолютно оправдана», — подчеркнул он.

Кроме того, Рязанский отметил, что он поддерживает второе предложение, расширяющее возможности дополнительного образования.

«Это дает возможность семье в более ранние сроки продолжить работу над карьерой и использовать все имеющиеся способы решения проблем нахождения ребенка в дошкольных учреждениях для целей допобразования», — сказал он.

По словам первого зампреда комитета Совфеда, на данный момент нет никаких трудностей для реализации данных предложений.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту РФ Владимиру Путину расширить область применения материнского капитала. Предлагается позволить использовать маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию личных домов сразу после рождения ребенка и разрешить тратить его на оплату образовательных услуг.