Источник опроверг отмену полетов иностранных авиакомпаний в Израиль

Иностранные авиакомпании не прекратили полеты в Израиль, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в руководстве израильской гражданской авиации.

«На завтра запланированы рейсы сразу нескольких иностранных авиакомпаний, в том числе Bluebird, грузинских, турецких и болгарских авиалиний», — указано в заявлении.

Источник подтвердил, что работа израильский аэропорт имени Бен Гуриона была нерегулярной из-за непрекращающихся обстрелов из сектора Газа. Расписание вылетов менялось из-за необходимости обеспечить безопасность взлетного поля.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценили в более чем 500 человек.

Ранее государственная израильская радиостанция «Кан» сообщила, что иностранные авиакомпании приостановили полеты в Израиль.