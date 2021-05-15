СМИ: иностранные авиакомпании приостановили полеты в Израиль

Все иностранные авиакомпании, совершающие рейсы в Израиль, прекратили полеты из-за продолжающихся ракетных обстрелов еврейского государства из сектора Газа, сообщает ТАСС.

Последними авиаперелеты в Израиль прекратили компании из Объединенных Арабских Эмиратов.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценили в более чем 500 человек.

Ранее у австрийского посольства в Израиле взорвалась ракета.