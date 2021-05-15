Экономист рассказал о связанных с долларом сюрпризах

Главные сюрпризы доллара в текущем году связаны с инфляцией, считает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

По словам эксперта, до конца 2021 года российская валюта может укрепиться до 72-73 рублей за доллар, однако инвесторам следует учитывать фактор долларовой инфляции, которая может привести к потере части дохода.

Как пояснил Русецкий, повышенная инфляция связана с государственным стимулированием экономики в условиях кризиса. Так, в США общее количество запущенных стимулов превышает 25% ВВП страны, при этом экономика страны за второй квартал прошлого года упала не более чем на 9% ВВП.

«Логично предположить, что столь значительные стимулы могут привести к повышенной долларовой инфляции. Актуальные данные говорят об инфляции 4,2%, что является одним из самых высоких показателей за последние 30 лет», – подчеркнул экономист.

Он также добавил, что США не выгодно бороться с инфляцией с помощью повышения ставок из-за выросшего государственного долга.

«Для бюджета выгодны низкие ставки, которые после учёта инфляции имеют отрицательное значение», – рассказал Русецкий.

Эксперт отметил возможность нивелировать повышенный риск с помощью диверсификации инвестиционного портфеля, однако добавил, что это потребует вложений в «сотни тысяч долларов». Другим способом является покупка пая в инвестиционном фонде.

Ранее аналитики спрогнозировали курс рубля до конца текущего года.