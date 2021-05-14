Минэнерго оценил конкуренцию российского СПГ и трубопроводного газа в Европе

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил о том, что в Минэнерго считают проблему конкуренции российского СПГ и трубопроводного газа в Европе надуманной. Об этом сообщает ТАСС.

«Далеко не все европейские страны подключены к нашим газопроводам, поэтому хорошо, что, например, у Испании есть возможность закупать российский сжиженный газ. Кроме того, мобильность поставок СПГ позволяет тому же «Новатэку» быстро переориентировать поставки в Азию, когда цены там резко растут», — подчеркнул он.

По словам министра, скорее всего это конкуренция между российским газом и СПГ США и Катара.

«Когда труба уже давно функционирует и поставки газа идут стабильно, это само по себе становится конкурентным преимуществом», — сказал он.

По мнению Шульгинова, на сегодняшний день пока существует «окно возможностей» нужно развивать рынок СПГ, а также осваивать Ямал и Таймыр.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США продолжают считать «Северный поток — 2» «плохим проектом».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.