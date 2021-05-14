Маск потерял $20 млрд после появления в телешоу

Основатель компании Tesla Илон Маск потерял более $20 млрд после того, как стал ведущим шоу Saturday Night Live на телеканале NBC. Об этом сообщает Forbes.

До появления миллиардера в программе журнал оценивал его состояние в $166 млрд. В эфире Маск заявил, что у него выявили синдром Аспергера (нарушение психического развития, характеризующееся серьезными трудностями в социальном взаимодействии), раскритиковал свои бизнес-планы и в какой-то момент назвал криптовалюту Dogecoin мошенничеством.

Слова предпринимателя привели к падению цен криптовалюты более чем на 30% всего за один день. 13 мая Маск заявил, что Tesla перестает временно продавать свои электромобили за биткоины. На этом фоне стоимость самой дорогой криптовалюты уменьшилась резко на 17%, а позже снизилась до $47 тыс.

В дальнейшем начали падать акции Tesla и других компаний, связанных с биткоином. К закрытию рынков к вечеру 13 мая цена Tesla сократилась на 15%. В итоге состояние Илона Маска, которому принадлежит 21% доли в компании, снизилось на $20,5 млрд, до $145,5 млрд, подсчитал Forbes.

Ранее сообщалось, что заявление Илона Маска о приостановке приема биткоинов в качестве оплаты обрушило криптовалюту.