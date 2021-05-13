Псаки заявила, что США продолжают считать «Северный поток — 2» «плохим проектом»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США продолжают считать «Северный поток — 2» «плохим проектом». Об этом она сказала во время брифинга.

На вопрос журналистов о возможном введении санкций против проекта трубопровода «в качестве ответной меры» на кибератаку компании Colonial Pipeline Псаки ответила, что расследование по кибератаке все еще продолжается.

«В том, что касается выводов (по итогам расследования кибератаки), мы рекомендуем обратиться в ФБР. А в плане того, какие шаги будут предприняты, то их, вероятно, будет рекомендовать Киберкомандование. Мы просто еще не дошли до этого этапа», — сказала она.

По словам Псаки, Вашингтон может принять ответные меры негласно.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские власти не считают российское правительство причастным к атаке на Colonial Pipeline, однако «имеют основания полагать», что хакеры находятся в России.

8 мая сообщалось, что работа крупнейшего в Соединенных Штатах трубопровода Colonial Pipeline приостановлена из-за кибератаки. Впоследствии власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.

Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.