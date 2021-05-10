В МВД рассказали о самых распространенных способах мошенничества

Мошенники чаще всего прибегают к трем способам для кражи денег с банковских счетов россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Так, злоумышленники направляют в банки распоряжения о перечислении денежных средств на счета, подконтрольные им. Это первый наиболее опасный способ.

Вторая форма махинации — это использование грабителями мобильной связи и SIP-телефонии. Они звонят потенциальным жертвам, узнают у них конфиденциальные сведения, после чего тайно проникают в систему дистанционного банковского обслуживания и забирают хранившиеся там деньги.

Мошенники также могут сделать так, что их жертвы сами прибегнут к действиям по переводу денежных средств.

В МВД подчеркнули, что от таких преступлений может пострадать любой человек, который не придерживается простых правил безопасности.

Согласно информации Генеральной прокуратуры, в России с января по март 2021 года было зафиксировано свыше 85 тыс. различных мошенничеств, почти 70% из них совершены при помощи интернета или мобильного телефона.

Ранее в Сбербанке оценили новую схему мошенничества под предлогом отключения РФ от SWIFT.