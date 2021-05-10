Рубль укрепился к евро и доллару

На старте торгов Московской биржи курсы евро и доллара снизились на фоне подрастающей цены на нефть, передает РИА «Новости».

Отечественная валюта укрепилась к доллару на 6 копеек. Курс доллара расчетами «завтра» на 7.07 мск снизился до 73,73 руб.

При этом курс евро опустился на 12 копеек, достигнув отметки в 89,66 руб.

Цена на нефть марки Brent выросла на 0,5% — до $68,66 за баррель.

Ранее аналитики спрогнозировали курс рубля до конца текущего года.

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