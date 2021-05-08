Аналитики спрогнозировали курс рубля до конца этого года
Аналитики крупнейших российских банков спрогнозировали курс рубля до конца этого года. Об этом пишут «Известия».
Портфельный управляющий «РСХБ Управления Активами» Михаил Армяков считает, что в сторону ослабления рубль будут толкать риски ужесточения антироссийских санкций, а в сторону укрепления — рост цен на нефть, газ металлы. По его словам, в ближайшие месяцы доллар будет в коридоре 73–77 рубля.
При позитивном сценарии российская валюта может укрепиться до 73 рублей за доллар и 89 рублей за евро уже в июне, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Если геополитическая ситуация будет ухудшаться, то нацвалюта может ослабнуть до 78 рублей за доллар, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Также рубль может подешеветь в случае открытия границ и роста спроса на инвалюту.
В целом эксперты сходятся в мнении, что к концу года доллар опустится до 73 рублей при сохранении цен на нефть около $65 за баррель и отсутствия эскалации внешнеполитической и внутриполитической ситуациях.