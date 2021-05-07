В Госдуме оценили возможность отмены процентов по ипотеке для многодетных семей

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил существенно снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи. Об этом сообщает «Аргументы и факты».

По словам парламентария, введение нулевой ипотеки для многодетных будет оптимальным вариантом.

«В принципе надо двигаться к тому, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотеке обнулялся. Это возможно сделать», — считает Толстой.

Вице-спикер нижней палаты парламента пояснил, что количество многодетных семей в России невелико, поэтому можно обойтись без процентов по ипотеке.

Также Толстой подчеркнул, что банки — это не «священные коровы», а механизмы, которые контролируются акционерами и государством. По его словам, у государства есть возможность устанавливать правила для банков на законодательном уровне.

В марте средний чек ипотечного кредита в России достиг рекордных 2,92 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года этот показатель вырос на 12,8%.