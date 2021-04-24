Российские производители прокомментировали возможный запрет импорта чешского пива

Директор ассоциации «Объединение участников пиво-безалкогольного рынка» Камаль Лебедев заявил, что ограничение импорта чешского пива на российском рынке не окажет негативного воздействия на индустрию. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Наше внутреннее производство — это восемь миллиардов литров в год. Из Чехии мы импортируем примерно 50 миллионов литров. Вот сравните восемь миллиардов и 50 миллионов литров. Импорт — это доля процента. Поэтому никакой проблемы нет, ну не будет какого-то сорта пива, значит, будут другие», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Москва может прибегнуть к экономическим санкциям в ответ на высылку российских дипломатов из Праги после того, как власти республики обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрывам боеприпасов в 2014 году. Это может стать ответом на действия Чехии, которая выслала из Праги большое число сотрудников российского посольства.