Опрос: каждый пятый российский сотрудник отказался от встреч с коллегами после работы

Из-за пандемии коронавируса 19% работающих россиян перестали поддерживать неформальное общение с коллегами. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование портала SuperJob.

На фоне страхов заразиться в ресторане или баре респонденты, которые часто встречались с друзьями по работе, рассказали о нежелании поддерживать такие контакты.

Каждый третий участник исследования (35%) сказал, что продолжает, как и до пандемии, неформально общаться с коллегами.

Порядка 2% россиян лишь недавно начали практиковать неформальное общение с коллегами вне работы.

Из опроса следует, что 44% ответивших не встречались с коллегами в неформальной обстановке ни до пандемии COVID-19, ни во время нее.

Всего в опросе участвовали 1,6 тыс. представителей экономически активного населения, имеющего работу (во всех регионах России).

Ранее сообщалось, что почти половина российских сотрудников одобряет действия работодателя в пандемию.