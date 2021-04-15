Арендаторы «Невской мануфактуры» часто обращались к владельцу из-за опасности пожара

Бывшая арендатор помещения в «Невской мануфактуре» заявила, что она и ее коллеги регулярно обращались к владельцу комплекса, Максиму Макееву, с просьбой восстановить систему пожаротушения, сообщает РИА «Новости».

«Та система пожаротушения, которая была в здании, она не работала очень давно. И арендаторы своими силами восстановить всю систему пожаротушения, естественно, не могли, потому что арендатор занимает 100 квадратных метров, а система пожаротушения - на все 10 тысяч квадратных метров», — заявила арендатор, которая снимала помещение в «Невской мануфактуре» до 2018.

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» 1861 года постройки начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения.

Во время тушения погибли двое пожарных, еще двое пострадали, возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора фабрики и его заместителя.

Ранее пожарные ликвидировали очаги горения на «Невской мануфактуре».