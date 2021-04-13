В ФРГ экологи подали иск в суд против строительства «Северного потока — 2»

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe подала в суд Гамбурга иск об отмене решения Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH), которое ранее выдал разрешение на ускоренное строительство российского газопровода «Северный поток — 2» в водах ФРГ. Об этом говорится в пресс-релизе организации, передает ТАСС.

В пресс-релизе говорится, что в настоящее время «строительные работы в германских водах невозможны».

Речь идет об укладке 16,5 км труб в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море. В природоохранной организации добиваются запрета на строительство через суд, так как считают неправомерным выданное в начале текущего года разрешение на строительство газопровода. Экологи также считают, что BSH, вынося свое решения, в недостаточной степени учел климатический аспект.

По состоянию на 31 марта, «Северный поток — 2» готов на 95%, осталось уложить около 121 км.

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст («Левые») заявил, что Германия приветствовала бы переговоры Европы и США по газопроводу «Северный поток — 2» и считает, что необходимо обсудить снятие санкций.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.