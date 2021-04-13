В Крыму рассказали о готовности заменить турецкие курорты на майские праздники

Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк сообщил, что россияне могут приехать в регион на майские праздники. По его словам, в Крыму готовы заменить турецкие курорты, сообщает РИА Новости.

РФ вводит ограничения на полеты в Турцию с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в Турцию. Причиной стал рост заболеваемости COVID-19 в государстве.

«Крым готовит на майские праздники увлекательные программы, поэтому туристы, которые планировали отдохнуть в Турции, могут приехать в Крым», — уточнил Черняк.

Он добавил, что бронирование отдыха в Крыму сейчас превышает допандемические показатели.

«Места в четырех- и пятизвездочных отелях практически все выкуплены», — отметил глава комитета.

Спросом пользуются южнобережные курорты, Феодосия и Евпатория, подчеркнул он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала туристам обменять путевки в Турцию. За последнее время в Турции выросло суточное число заражений коронавирусом. 11 апреля подтвердились 50 тыс. случаев, 10 апреля — 52 тыс., 9 апреля — 55 тыс.