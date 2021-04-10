Китай назначил Alibaba крупнейший штраф в истории

Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка назначило компании Alibaba крупнейший штраф в истории страны, сообщает CGTN со ссылкой на заявление ведомства.

Регулятор оштрафовал Alibaba на 18,23 млрд юаней ($2,78 млрд) за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В декабре 2020 года китайские регулирующие органы начали антимонопольное расследование против компании Alibaba. В марте текущего года издание Wall Street Journal сообщало о планах китайских властей назначить компании крупнейший в истории страны штраф, до этого самый большой штраф выплатила компания Qualcomm Inc. в 2015 году, его размер составил $975 млн.

Alibaba Group — крупнейшая китайская компания, работающая в сфере интернет-коммерции с 1999 года. Группе принадлежат международные интернет-площадки Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.