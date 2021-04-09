Производитель «сатанинских кроссовок» согласился отозвать партию обуви

Компания-производитель «сатанинских кроссовок» MSCHF согласилась отозвать партию обуви с продаж из-за иска компании Nike. Об этом сообщает The Business Insider.

По решениям сделки, сумма которой не разглашается, MSCHF вернет деньги покупателям по розничной цене кроссовок с каплей крови в подошве.

«Стороны рады оставить этот спор позади», — подчеркнули в Nike.

Кроме того, производитель спортивной одежды и обуви заявил, что если покупатели не хотят возвращать кроссовки или столкнулись с трудностями, то им следует обратиться к производителю.

Компания Nike оказалась в центре скандала после того, как рэпер Little Nas X объявил о выходе партии новых кроссовок – совместно с лейблом MSCHF он выпустил классические сникеры Nike Air Max '97 в «дьявольском» варианте с каплей крови в подошве. Nike заявила, что не имеет отношения к выходу партии кроссовок на сатанинскую тему. После этого бренд подал в суд, по решению которого на продажу обуви был наложен запрет.