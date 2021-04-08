Путин поручил разобраться с подорожанием жилья в РФ

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться с существенным подорожанием жилья в России. Об этом пишет ТАСС.

«Это не просто рост цены, это существенный рост», — сказал Путин на совещании, посвященном итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов.

По словам президента, по России цены на жилье в среднем выросли на 12%, в некоторых регионах — на 30%. Глава государства подчеркнул, что в первую очередь нужно стимулировать дополнительные предложения на рынке недвижимости.

«Но надо и посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС. Надо посмотреть, что там происходит», — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что с мая 2021 года в Российской Федерации планируется старт пилотного проекта по выдаче цифровой ипотеки.

Данный проект будет предусматривать электронную регистрацию ипотеки в Росреестре и передачу электронной закладной в депозитарий. Также он будет реализован на отечественной платформе «Мастерчейн».