Кабмин выделил 9 млрд рублей производителям масла и сахара

Правительство России выделило из резервного фонда страны 9 млрд руб. на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ на официальном сайте.

«Производителям подсолнечного масла и сахара-песка частично компенсируют затраты на изготовление и реализацию продукции. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продтовар», — говорится в сообщении.

Ожидается, что меры поддержки позволят зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 руб. для оптовиков, 46 руб. для розничных покупателей.

За 1 л масла цена будет на уровне 95 руб. для оптовиков и 110 руб. для покупателей.

По таким ценам планируют реализовать не менее 600 тыс. л подсолнечного масла и не менее 600 тыс. т сахара.

До этого правительство РФ продлило соглашение с участниками рынка о стабилизации цен. В связи с чем оно будет действовать по сахару до 1 июня, а по маслу — до 1 октября.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз проконтролирует поставки сахара.