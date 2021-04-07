В России предложили маркировать фастфуд

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести регламент, обязывающий производителей фастфуда указывать подробный состав компонентов продукции, а также снабжать ее надписями и картинками о вреде для здоровья. Об этом сообщает RT со ссылкой на копии обращений.

По ее словам, в фастфуде и полуфабрикатах для домашнего приготовления содержатся канцерогены, трансжиры, а также сахар, соль, жиры, которые очень вредны в такой высокой концентрации для организма человека, в особенности для ребенка.

«Прошу вас инициировать разработку и введение в действие регламента, который обяжет производителей в обязательном порядке указывать подробный состав компонентов продукции на упаковке даже при продаже в пунктах питания и снабжать опасную для здоровья продукцию надписями и картинками о том, что употребление данной продукции опасно для здоровья», — говорится в сообщении.

Кроме того, она добавила, что согласно регламенту производители фастфуда и полуфабрикатов, которые содержат вредные компоненты, должны нанести данную информацию цветом, контрастирующим с цветом самой упаковки.

Надпись «Содержит вредные для здоровья компоненты» должна занимать не менее 17% всей площади упаковки, в то время как картинки с изображением последствий употребления продукции и различных заболеваний, вызываемых ее употреблением, — не менее 50% площади упаковки, отмечается в сообщении.

Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин отправил письмо главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить рекламу фастфуда на территории Российской Федерации.