В Центробанке Российской Федерации заявили о готовности поддержать инициативу о налоговых вычетах для российских граждан, самостоятельно копящих на пенсию. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо заместителя предателя Банка России Владимира Чистюхина в ответ на обращения профильных саморегулируемых организаций (СРО).

По информации издания, у граждан РФ может появиться возможность возвращать ежегодно до 52 тыс. руб. со взносов на негосударственное пенсионное обеспечение.

«Предоставление клиентам негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по НПО дополнительных налоговых льгот, аналогичных льготам, предоставляемым в рамках реализации ИИС, будет способствовать выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦБ подчеркнули, что на сегодняшний день они считают очень важным создание одинаковых налоговых условий для схожих финансовых продуктов, которые предназначены для долгосрочных инвестиций и сбережений, в том числе в рамках программ НПО НПФ. Отмечается, что данный вопрос пока находится на стадии обсуждения с участниками рынка.

Согласно действующему законодательству, максимальная сумма, с которой может вычитаться социальный налог, составляет 120 тыс. руб. в год, а наибольший размер вычета составит 15,6 тыс. руб., добавили в издании.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что пенсии в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%. Об этом он сказал, выступая перед российскими сенаторами.