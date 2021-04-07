«Известия»: в России могут повысить пенсионный налоговый вычет

Инициатива об увеличении пенсионного налогового вычета может получить одобрение в России, что позволит пенсионерам возвращать до 52 тыс. рублей в год со взносов на негосударственное пенсионное обеспечение. Об этом сообщают «Известия».

Центрабанк выразил готовность концептуально поддержать эту идею, которая была ранее неоднократно предложена Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин в письме к профильным саморегулируемым организациям заявил, что регулятор готов составить конкретные параметры для обсуждения инициативы.

«Предоставление клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по НПО дополнительных налоговых льгот, аналогичных льготам, предоставляемым в рамках реализации ИИС, будет способствовать выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений», — говорится в тексте письма.

Издание добавляет, что, согласно существующему законодательству, максимальная сумма, с которой может вычитаться социальный налог, составляет 120 тыс. руб. в год, а наибольший размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в России пенсии проиндексируют на 6,3% в 2021 году.