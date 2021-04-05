Названы способы избежать кражи при вложении денег

При любом вложении денег существуют нерыночные риски, связанные с попытками украсть средства, предупредила аналитик ГК «Финам» Юлия Афанасьева. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

Чтобы защитить свои деньги от мошенников, важно соблюдать ряд правил. Во-первых, следует опасаться компаний-подделок.

«Вы видите знакомый лейбл финансовой компании, банка, инвестиционного института, и там предлагают управление вашими деньгами или другие формы приумножения капитала, обязательно проверьте, не подделка ли эта компания», – посоветовала эксперт.

Она призвала обращать внимание на детали. В частности, адреса сайтов поддельных компаний не похожи на официальные, а в символике всегда имеются отличия от фирменной. Кроме того, мошеннические сайты, как правило, являются «пустышками», титульная страница которых копирует известный бренд, а другие ссылки остаются некликабельными.

Важно также сравнивать общания компаний с безрисковой ставкой, которая может превышать ключевую ставку Банка России максимум на 0,5-1%, рассказала Афанасьева. Она напрмнила, что на данный момент этот показатель не может превышать 5-5,5% годовых, к обещаниям большей гарантированной доходности следует относиться с подозрением.

Аналитик призвала людей, решивших вложить свои деньги, мониторить ситуацию. Например, можно изучить изменение по годам биржевых индексов, сырья и валютных пар, а также вычислить средний годовой темп прироста этих индикаторов.

«Помните еще одно правило: счет должен быть оформлен лично на вас. Тщательно проверяйте это», – заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что в России появилась новая мошенническая схема для обмана клиентов банков.